La redazione di Sky Sport, in particolare Gianluca Di Marzio, riporta che Zlatan Ibrahimovic ed il Milan hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo.

L’attaccante svedese continuerà la sua avventura in rossonero con l’accordo raggiunto poco fa. Ibrahimovic non aveva raggiunto i compagni in ritiro per via proprio del mancato accordo con il club sul rinnovo.

Intesa raggiunta alla fine. Lo svedese guadagnerà 7 milioni a stagione senza però nessun ulteriore bonus.

