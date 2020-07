Sky – Il City ha chiesto a Ramadani di mediare per Koulibaly

Gianluca Di Marzio riporta le ultime relative alla possibile cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Non ci sarà un dialogo diretto tra i club.

Il City di Guardiola, infatti, ha chiesto a Fali Ramadani, agente del difensore senegalese, di fare da mediatore nella trattativa dati i rapporti non idilliaci tra Manchester City e Napoli. Ad oggi, però, non c’è ancora un’offerta ufficiale da parte del club inglese per Kalidou.

Il motivo della richiesta a Ramadani di mediare i rapporti tra i due club? La trattativa relativa a Jorginho. Due anni fa era fatta per il passaggio del centrocampista ex-Napoli al City, salvo poi che il club fece saltare il tutto; da lì il passaggio di Jorginho al Chelsea che, per quella stagione, fu guidato dall’ex Sarri.

