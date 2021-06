Sky – Il Milan incontra gli agenti di Zaccagni: sorpasso al Napoli

La redazione di Sky Sport riporta le ultime relative a Mattia Zaccagni, con il Milan che si fa sotto per il centrocampista dato vicino al Napoli.

A quanto pare, infatti, il club rossonero ha incontrato gli agenti del giocatore del Verona. Il suo possibile arrivo al Milan è però legato all’addio di Calhanoglu che ancora non ha rinnovato il suo contratto. Nel caso in cui non dovesse accettare il prolungamento proposto, ecco che ci sarebbe l’affondo per Zaccagni.

Il club rossonero potrebbe proporre all’Hellas anche qualche contropartita per agevolare l’accordo, chiude Sky Sport; tra queste ci sono Conti e Caldara.

