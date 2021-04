Sky – Il Milan smentisce: con Pisacane non si è parlato del futuro di Insigne

Luca Marchetti, giornalista di Sky, riporta la smentita del Milan sull’incontro di ieri con l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane.

Il club rossonero ha smentito che si è trattato di un incontro per parlare del futuro del capitano del Napoli. Queste le parole di Marchetti:

“Al Milan ora non ci pensano, dicono che nell’incontro (definito cordiale) non si è parlato di lui, anche perché (per dirne una) per i parametri economici non è un’operazione semplice e che visto che ha ancora un anno di contratto bisognerebbe anche parlare con il Napoli.

Insomma già sarebbe complicata a parametro zero, figuriamoci con un contratto in essere. E poi in tutto questo ipotetico discorso non sono state prese in considerazione le intenzioni di Lorenzo che si siederà a parlare del rinnovo con il Napoli solo a fine campionato, per rimanere concentrato proprio su questo finale di stagione senza interferenze extra. Ci si gioca tutto in poche giornate, a distanza di pochi punti uno dall’altra. E anche i dettagli possono fare la differenza.“

