Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, riporta che il fratello di Insigne, Roberto, sta per andare al Monza.

A quanto pare, infatti, il Monza sta per chiudere la trattativa per Roberto Insigne; il fratello del capitano del Napoli l’anno scorso ha giocato con il Benevento in Serie A.

