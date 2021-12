Sky, il Napoli a caccia del sostituto di Manolas: piacciono Bremer e Botman, ma si tratta di affari non semplici

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato, in ottica mercato, dei movimenti del Napoli, alla ricerca di un nuovo difensore centrale.

L’addio di Kostas Manolas, tornato all’Olympiakos dopo diversi malumori e le insistenti voci della scorsa estate, obbliga gli azzurri a trovare un sostituto, dal momento che, attualmente, in rosa ci sono solo tre centrali di ruolo, compreso Koulibaly che al momento è infortunato e dovrebbe partire per la Coppa d’Africa.

Secondo Sky, due nomi che piacciono parecchio al ds Cristiano Giuntoli, sono quelli di Gleison Bremer, una delle note più liete per il Torino in queste ultime due stagioni, e Sven Botman, campione di Francia in carica con il Lille e nazionale olandese. Si tratta, tuttavia, di piste per nulla semplici, dal momento che entrambi i club difficilmente accetteranno di privarsi, a gennaio, dei rispettivi difensori.

