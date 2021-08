La redazione di Sky Sport fornisce un importante aggiornamento di calciomercato relativo al Napoli ed in particolare su Estupinan.

Il club azzurro infatti lavora con il Villareal per trovare un accordo per il terzino sinistro del club spagnolo. Estupinan è visto dal Napoli come il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra azzurra.

I dirigenti sono, quindi, al lavoro con quelli del Villareal per trovare un accordo su formule e cifre del trasferimento.

