Sky, il Napoli cerca una sistemazione per Milik: l’idea è non perderlo a parametro zero

L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Arek Milik, attaccante del Napoli finito ai margini del progetto di Gattuso.

Il polacco, infatti, ha scelto di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza il prossimo giugno, e durante l’ultima sessione di calciomercato non ha trovato una nuova sistemazione. Il suo entourage è alla ricerca di una squadra disposta ad acquistarlo già a gennaio, visto che la prossima estate si disputeranno gli Europei, e l’ex Ajax non vuole assolutamente perdere questo treno. Una posizione che trova d’accordo il Napoli che, nonostante i pochi mesi di contratto rimanenti, non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore a parametro zero.

