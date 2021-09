Sky, il Napoli chiederà alla Colombia il rientro anticipato di Ospina

Con l’infortunio rimediato da Alex Meret, il Napoli, secondo Sky Sport, è al lavoro per riavere a disposizione in anticipo David Ospina, attualmente impegnato con la sua Colombia.

Il portiere dovrebbe rientrare in Campania nella mattinata di sabato, dunque gli azzurri sono pronti a chiedere il suo ritorno anticipato, per schierarlo da titolare nella sfida contro la Juventus. Secondo Massimo Ugolini, giornalista di Sky, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, “il Napoli è già a lavoro per anticipare il ritorno di Ospina alla Nazionale. Se torna venerdì c’è un problema di natura logistica e per questo il club chiederà alla Colombia il suo rientro anticipato. Dal Napoli in tal senso filtra ottimismo”.

