Sky – Il Napoli comincia a lavorare per il rinnovo di Callejon. Milik potrebbe partire

La redazione di Sky Sport riporta le ultime di casa Napoli, in particolare sulla discussione dei rinnovi. Il club comincia a lavorare per il rinnovo di Callejon.

A quanto pare è previsto un incontro tra le parti nelle prossime settimane, dato che il Napoli vuole provare a tenerlo; questo dopo essere riusciti a trovare un accordo con Mertens per il rinnovo.

In più, Sky riferisce le ultime anche sulla situazione di Arek Milik. La distanza tra le parti è ampia e, se dovesse mancare l’intesa, non è difficile che le porte del mercato si aprano per lui, per una eventuale cessione. Questo perché con il rinnovo di Mertens e l’arrivo di Petagna gli possono togliere spazio.

Comments

comments