Sky: il Napoli continua a pensare a Nuno Tavares, piacciono anche Flemming e Sissoko

La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli.

Tra i calciatori che piacciono per il ruolo di terzino sinistro c’è anche Nuno Tavares. Il difensore portoghese classe 2000, attualmente in forza Benfica, è uno dei candidati principali per rinforzare il reparto e rappresenterebbe un importante investimento per il futuro.

Per il centrocampo al Napoli piace anche Zian Flemming, centrocampista offensivo classe ’98 del Fortuna Sittard che ha concluso la sua stagione con 12 gol segnati e 7 assist. Si segue anche Moussa Sissoko, centrocampista attualmente al Tottenham e che sicuramente porterebbe più esperienza in virtù dei suoi 31 anni e degli anni trascorsi in Premier.

Resta in bilico la permanenza di Ospina per il quale c’è l’interesse dell’Atalanta.

