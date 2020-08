Sky, il Napoli dice no allo scambio Sirigu-Meret con il Torino

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’ipotesi di scambio di prestiti, tra Napoli e Torino, tra Meret e Sirigu.

“Nelle scorse ore era nata l’idea di uno scambio di prestiti di portieri tra Torino e Napoli: Meret in granata, Sirigu in azzurro. Il Toro, con il nuovo corso di Giampaolo ormai al via, voleva il portiere del Napoli che proprio Vagnati portò alla Spal per il biennio 2016-2018. Ma adesso, il Napoli si è opposto. È infatti arrivato il no della società di De Laurentiis. Il club azzurro non ha intenzione di andare avanti in questa proposta di scambi, e punta a tenere Meret pur considerando Sirigu un portiere di primo livello”.

Comments

comments