Sky: il Napoli ha chiesto al Genoa l’elenco dei calciatori positivi

La redazione di Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti dopo la riscontrata positività di 14 tesserati del Genoa.

Sembrerebbe che il Napoli abbia chiesto al Genoa l’elenco dei calciatori positivi al Coronavirus per preservare i calciatori che hanno avuto dei contatti particolari. Le immagini del faccia a faccia tra Osimhen e Masiello stanno facendo il giro dei social nelle ultime ore. Risultati più certi sull’esito dei tamponi fatti in casa Napoli si avranno non prima di venerdì anche se domani è previsto un primo giro di test.

