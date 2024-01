Sky: il Napoli in finale di nuovo con la difesa a tre

Sky: il Napoli di Mazzarri in campo di nuovo con la difesa a tre (3-4-3) anche contro l’Inter

La probabile formazione degli azzurri: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Mazzarri dovrebbe confermare lo stesso undici visto messo in campo contro la Fiorentina, con la sola novità di Zerbin (che sta per passare in prestito al Monza) al posto di Mario Rui (infortunato ad un piede) sulla fascia sinistra.

In mezzo Cajuste e Lobotka con Zielinski che parte dalla panchina. Simeone guida il tridente offensivo composto da Politano e Kvaratskhelia (Raspadori in panchina).

L’Inter di Simone Inzaghi dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2; ecco la probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In difesa out Bastoni per un indurimento all’adduttore, al suo posto Acerbi, a sinistra, al fianco di De Vrij, al centro, e Pavard, a destra. A centrocampo Darmian dovrebbe nuovamente essere preferito a Dumfries a destra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro, Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro e Thuram.

Comments

comments