Sky – Stando a quanto riportato dal collega Francesco Modugno il Napoli intenderebbe prolungare di un altro anno il contratto di Osimhen.

“Il centravanti azzurro si gode qualche giorno di vacanza in barca. La prossima stagione, che lo vedrà impegnato a gennaio anche in Cappa d’Africa, sarà fondamentale per il nigeriano. Il club di De Laurentiis punta forte su Osimhen che a breve prolungherà il suo contratto quinquennale con di un’altra stagione“.

