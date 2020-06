Sky – Il Napoli lavora per il dopo-Callejon. Under e Boga le piste percorribili

La redazione di Sky Sport aggiorna sulle ultime relative al dopo-Callejon in casa Napoli; in particolare, sono due le piste che il club sta percorrendo.

Cengiz Under e Jeremie Boga sono le due piste scelte dal Napoli per il possibile dopo-Callejon. Il primo sta trovando sempre meno spazio nella Roma ed è un profilo che interessa molto; il secondo, invece, è l’obiettivo per cui il club azzurro sta lavorando da più tempo in assoluto, con un discorso già portato avanti con agente e dirigenza del Sassuolo.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente altri aggiornamenti a tal proposito, anche se l’addio dello spagnolo non è così scontato ora.

