Sky, il Napoli non eserciterà l’opzione per il rinnovo di contratto di Mertens

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

L’esperto di mercato della nota emittente satellitare ha parlato della questione legata al rinnovo di contratto di Dries Mertens: “Mi aspettavo la dichiarazione d’amore di Mertens ma non così, credo che comunque si sappia quanto ama Napoli. Io lo conosco solo attraverso i racconti di chi ci ha parlato ma non si è mai nascosto, non vuole avere pubblicità quando vuole qualcosa indietro. A me stamattina è tornato indietro Del Piero quando ha detto che avrebbe firmato il contratto in bianco.

Noi pensiamo che l’opzione del Napoli non verrà esercitata ma se è vero quello che Mertens dice secondo me sarebbe delittuoso non proporgli un contratto, c’è un obbligo morale. Magari poi decide Mertens che i soldi sono pochi. Ma arrivati a questo punto non proporgli un contratto sarebbe un delitto. Se non diventa più un problema economico non bisogna nemmeno pensarci”.

