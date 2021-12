Sky – Il Napoli punta Tuanzebe per la difesa

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio riporta l’ultima voce sulle manovre del Napoli per la difesa, con Tuanzebe nel mirino.

In particolare, il difensore è di proprietà del Manchester United ma ora è all’Aston Villa. Il Napoli ha contattato i red devils per capire se si può passare da un prestito all’altro, dato che il club azzurro lo vuole acquistare in prestito con diritto di riscatto.

Axel Tuanzebe ha 24 anni ed il Napoli, quindi, lo ha individuato come possibile rinforzo per la difesa. La caratteristica principale del giocatore di proprietà dello United è il suo essere un jolly: può ricoprire i ruoli di centrale, terzino e anche di mediano.

Comments

comments