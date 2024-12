Sky: Il punto sul mercato del Napoli

LUCA MARCHETTI( Sky) A RADIO MARTE: “IL NAPOLI CERCA UN CENTROCAMPISTA DI QUALITA’. KOULIBALY E CHIESA IMPROBABILI, KIWIOR DIFFICILE, DANILO IPOTESI SALTATA”

“L’obiettivo non è più soltanto il difensore centrale – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso Forza Napoli Sempre–

perché adesso si pensa a qualche innesto anche in mezzo al campo, dove l’allenatore vorrebbe qualche alternativa con delle caratteristiche diverse.

Nelle idee di Conte serve qualcuno che porti qualità; non per forza un nuovo titolare, ma un centrocampista che possa offrire un’opzione in più.

Magari i titolari restano questi attuali, però il Napoli cerca qualcuno che sappia dettare l’ultimo passaggio.

Si punta anche ad un alter ego di Anguissa? Non abbiamo nomi, ma si vuole andare su giocatori con caratteristiche differenti, più di inventiva e capaci di costruire gioco.



Serve un’alternativa tecnica, più che fisica.



Ciò che manca al Napoli, in questo momento, è qualcuno che sappia darti il guizzo al centro, dotato di una visione diversa rispetto agli altri.



Per la difesa escluderei il ritorno di Koulibaly: il problema maggiore sarebbe rappresentato dallo stipendio che oggi Kalidou percepisce in Arabia.



Il Napoli sta ragionando su qualche prestito, mentre chi ha giocatori da vendere vorrebbe cederli a titolo definitivo.



Per esempio Kiwior, che è un nome che a Napoli gradiscono da un po’ di tempo, ma l’Arsenal non vorrebbe privarsene e, se proprio dovesse, lo farebbe a titolo definitivo, non in prestito.

Danilo?

Il calciatore non vuole lasciare la Juventus a gennaio, non intende essere ricordato come un capitano che abbandona la barca a stagione in corso. La sua presa di posizione è molto netta, anche se il Napoli poteva fare sponda sul contratto che scadrà a breve. La Juve ha problemi numerici dietro e, vendendo il brasiliano, di difensori dovrebbe prenderne due anziché uno, cosa che vorrebbe evitare.



Ipotesi Chiesa per il Napoli?



Federico ha fatto una scelta ben precisa soltanto qualche mese fa: è andato a giocare all’estero e il Liverpool sapeva di doverlo aspettare, per averlo al meglio. C’era stata la possibilità Napoli, ma poi ha scelto altro. Ora il ragazzo è pronto e potremo finalmente vederlo all’opera in Premier. Napoli era una possibilità in estate, tornare sui propri passi dopo sei mesi è improbabile”

