Sky: Il punto sulla situazione Kvaraskelia.



Ai microfoni di Sky Massimo Ugolini fa il punto sulla vicenda alla luce delle dichiarazioni del padre e dell’agente del calciatore e della risposta del club

“Kvara non si tocca. E poco importa che l’agente del giocatore non l’abbia per nulla toccata piano dichiarando le intenzioni di lasciare Napoli.

Il club ha risposto, per le rime: Kvaratskhelia resta e nessuna offerta verrà presa in considerazione, neanche i milioni del PSG.

Questa la cronaca dei fatti.

Lo sviluppo di questo braccio di ferro invece al momento resta alquanto incerto.

La posizione del Napoli è sicuramente di forza, in virtù del contratto in scadenza 2027 ma è pur certo, l’esperienza recente lo racconta, che tenere in rosa un giocatore scontento non è il massimo della vita.

Però Kvara, nella telefonata avuta con Conte, ha trasmesso al nuovo allenatore un grande entusiasmo.

E allora forse siamo al gioco delle parti: la necessità dell’entourage del giocatore di fare la voce grossa per ottenere il giusto riconoscimento contrattuale,

e quella del Napoli di fare uno sforzo senza sforare i parametri imposti dal bilancio.

Dopo la partenza di Osimhen sarà senza dubbio il giocatore più pagato, a fronte anche di un rendimento stagionale che non si è discostato di molto dalle medie del primo anno.

Un motivo in più da parte del Napoli per non cambiare idea.

