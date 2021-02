Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel post partita di Napoli-Benevento per comunicare il prosieguo del silenzio stampa.

Anche nel post partita, quindi, il mister Gattuso e gli azzurri non parleranno. A seguire le parole di Ugolini:

“Prosegue il silenzio stampa nonostante la vittoria e la tensione allentata. Né Gattuso né altri tesserati parleranno; il silenzio si è interrotto solo per l’imposizione dell’Uefa in Europa League per la sfida contro il Granada.”

