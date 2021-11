Sky, il Toronto pazzo di Insigne: pronta offerta da capogiro per portarlo in Canada

Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è un club particolarmente interessato al futuro di Lorenzo Insigne: il Toronto FC, squadra della MLS.

La squadra canadese, infatti, sarebbe pronta a fare follie per accaparrarsi l’attuale capitano del Napoli, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con Aurelio De Laurentiis. Secondo l’emittente satellitare, il club d’oltreoceano avrebbe già presentato una ricchissima offerta a Insigne, al quale ora toccherà decidere se cambiare carriera e vita in maniera così radicale. Addirittura, nelle scorse settimane, alcuni rappresentanti del Toronto sarebbero stati a Napoli per approfondire i contatti. Su Insigne, però, ci sarebbe anche l’interesse di alcuni club esteri di più alto rango. Sul fronte rinnovo la strada resta invece in salita: il Napoli ha offerto 3,5 milioni d’ingaggio, più 1,5 di bonus difficilmente raggiugibili. Una parte fissa troppo bassa che ha messo la trattativa in stand-by, con le parti ferme nelle proprie posizioni: Insigne vuole di più, il club azzurro per ora non l’accontenta.

