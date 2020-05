Sky, Immobile piace al Napoli ma l’affare è difficilissimo

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’interesse azzurro per Ciro Immobile.

“Con la Lazio vive una bellissima storia d’amore. Immobile ha il volto di chi sta bene, anche se intrigato dalla possibilità di tornare nella città dove è nato. Non sono operazioni facili. Per caratteristiche e modalità di interpretare il ruolo risponde all’identikit voluto dal Napoli per il ruolo d’attaccante, ma è un’operazione molto difficile”.

Comments

comments