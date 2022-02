Sky, incerto il ritorno di Osimhen dal 1′ contro il Venezia: ballottaggio con Mertens per una maglia da titolare

L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, in vista della prossima gara di campionato contro il Venezia.

In particolare, il dubbio principale di Luciano Spalletti riguarda l’impiego dal 1′ di Victor Osimhen, tornato a tutti gli effetti a disposizione dopo il brutto infortunio rimediato a San Siro in seguito ad uno scontro con Skriniar. Il tecnico di Certaldo è fortemente tentato di schierare il nigeriano da titolare, considerando che ha, ormai, preso piena confidenza con la mascherina con cui sarà costretto a giocare, ma è aperto il ballottaggio con Dries Mertens: il belga si è rivelato nuovamente una pedina importantissima per gli azzurri, e prova ad insidiare Osimhen per un posto al centro dell’attacco.

