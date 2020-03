La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul rinnovo di Gattuso con il Napoli.

Il presidente durante l’incontro avrebbe rinnovato la fiducia all’allenatore. Il contratto di Gattuso scade a giugno 2020 con opzione per l’anno seguente ma il rinnovo sarebbe automatico in caso di qualificazione in Champions. La volontà reciproca è quella di continuare assieme e le due parti si aggiorneranno per discutere i dettagli contrattuali.

