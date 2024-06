Sky: Iniziato il lavoro diplomatico per risolvere la grana Di Lorenzo.

Nel corso di Sky Sport 24, Francesco Modugno ha parlato del caso Di Lorenzo:

“Resta un disagio, un turbamento suo, di chi ha percepito intorno a sé una mancanza di considerazione, di chi si è un po’ sentito sul mercato.

Da lì il primo incontro a Castel Volturno con il ds Manna, ieri invece il vertice con il suo agente Giuffredi, lo stesso Manna e Conte, che ha compreso lo stato d’animo del giocatore.

Ma l’allenatore del Napoli è stato fermo, vigoroso e molto chiaro, per il quale la centralità di Di Lorenzo è assoluta.

Dal punto di vista tecnico per lui non si muove, magari eventualmente in campo nella linea a tre o più alto, quarto nel 3-4-2-1.



Per lui è assolutamente fuori dal mercato, che poi è anche la posizione forte espressa dalla società attraverso un tweet.

E’ un Di Lorenzo fuori dal mercato, al di là delle difficoltà anche relazionali che ci sono state in questa stagione lunga e pesante per il capitano con la stessa società.

Però c’è questa volontà e in questi giorni ci sarà un’attività diplomatica che è già cominciata in maniera accurata di Manna e dello stesso procuratore che potrebbe volare in Germania dal suo assistito per parlarne e rasserenarlo ancor di più.

Non gli mancherebbero le opportunità di mercato, la Juventus più di altre, ma per il Napoli Di Lorenzo è un intoccabile”.

