Lorenzo Insigne, uscito nel primo tempo della partita tra Napoli e Genoa, potrebbe rientrare dall’infortunio entro la fine del mese.

In particolare, la redazione di Sky Sport riporta che il capitano del Napoli potrebbe farcela per il match contro il Benevento, in programma il 25 ottobre. Insigne, nel match contro il Genoa, ha rimediato una lesione al bicipite femorale; se fosse confermata la data del ritorno, quindi, ad un mese esatto il capitano potrebbe tornare in campo.

Comments

comments