Sky – Insigne, si va verso il rinnovo dopo l’addio a Raiola

La redazione di Sky Sport riporta le ultime su Lorenzo Insigne ed il suo rinnovo con il Napoli. Un rinnovo che si avvicina con l’addio a Raiola.

Il club ed il capitano, infatti, con l’addio di Raiola come agente di Insigne sono sempre più vicini per il rinnovo. Un addio che è arrivato proprio perché si continua a parlare di rinnovo, e la storia dell’agente vuole che i suoi giocatori cambino spesso maglia.

Il contratto del capitano azzurro è in scadenza nel giugno 2022 ed entro gennaio 2021 ci sarà da discuterne. Il Napoli non cerca intoppi ed il giocatore ha la stessa volontà, come dimostrato con quest’ultima mossa.

