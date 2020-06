La rivale del Napoli in Coppa Italia, che potrebbe chiamarsi Coca Cola Cup, nella semifinale di ritorno, l’Inter, potrebbe avere tutti a disposizione.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, gli unici due in dubbio sono Matias Vecino e Diego Godin. Ma per entrambi è molto probabile un recupero per il 13 giugno, proprio in vista della sfida di Coppa.

