Sky – Italia, discorso già avviato tra Spalletti e la FIGC

Secondo quanto riferisce A riferirlo è Sky Sport, la FIGC non recede dall’idea Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale.

La Federazione si era presa quattro giorni di tempo, ora diventati tre, per approfondire la situazione. Questi verranno utilizzati per avere dei pareri legali ancora più dettagliati rispetto alla clausola/penale in vigore con il Napoli. Nel frattempo non si può escludere che De Laurentiis possa cambiare idea. Se in seguito a questi colloqui la questione non dovesse risolversi positivamente, e qualora la FIGC avesse dei pareri legali confortanti, si andrà comunque avanti con la trattativa con il tecnico.

Se la trattativa per Spalletti dovesse andare male, entrerebbe in gioco il già contattato Antonio Conte. La trattativa, però, con l’ex Tottenham dovrebbe essere impostata da zero. Con Spalletti, invece, il discorso è ben avviato, si è già parlato anche del tema staff.

