Sky – Juventus, Higuain potrebbe non tornare in Italia

La redazione di Sky Sport riferisce un aggiornamento sul futuro di Gonzalo Higuain, che ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2021.

L’argentino è partito lo scorso 19 marzo per tornare in patria e restare vicino alla madre, che non stava bene. Ad oggi la situazione è ancora grave e fino ad ora Higuain non è rientrato in Italia; da qui il pensiero di rimanere in Argentina e non tornare.

Una decisione comunque ancora non c’è, dato che l’attaccante non ha comunicato ancora nulla alla Juventus e quest’ultima non ha dato una data per il rientro di chi è fuori l’Italia.

Comments

comments