Sky – Koulibaly potrebbe non essere rischiato contro il Cagliari

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sull’infermeria del Napoli; in particolare si parla di Kalidou Koulibaly e di quando potrebbe rientrare.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, il difensore senegalese rimane in dubbio per la sfida contro il Cagliari. Per lui si parlava di uno stop di almeno 10 giorni a causa dell‘infortunio subìto e potrebbe non essere rischiato per la partita del 3 gennaio.

Nel caso in cui non ci sarà il rientro contro il Cagliari per Koulibaly, allora il difensore dovrebbe rientrare per la partita successiva.

