Sky: La Classifica Champions. Il valore della differenza reti.

Seconda giornata e classifica Champions aggiornata.
il Napoli a parità di punti con la decima, attualmente risulta diciannovesimo causa differenza reti negativa
Questa la classifica pubblicata dalla redazione di Sky Sport
|1
|Bayern Monaco
|6
|2
|6
|2
|Real Madrid
|6
|2
|6
|3
|PSG
|6
|2
|5
|4
|Inter
|6
|2
|5
|5
|Arsenal
|6
|2
|4
|6
|Qarabag
|6
|2
|3
|7
|B. Dortmund
|4
|2
|3
|8
|Man. City
|4
|2
|2
|9
|Tottenham
|4
|2
|1
|10
|Atletico Madrid
|3
|2
|3
|11
|Newcastle
|3
|2
|3
|12
|Olympique Marsiglia
|3
|2
|3
|13
|Bruges
|3
|2
|2
|14
|Sporting CP
|3
|2
|2
|15
|Eintracht Francoforte
|3
|2
|0
|16
|Barcellona
|3
|2
|0
|17
|Liverpool
|3
|2
|0
|18
|Chelsea
|3
|2
|-1
|19
|Napoli
|3
|2
|-1
|20
|Union Saint-Gilloise
|3
|2
|-2
|21
|Galatasaray
|3
|2
|-3
|22
|Atalanta
|3
|2
|-3
|23
|Juventus
|2
|2
|0
|24
|Bodø/Glimt
|2
|2
|0
|25
|Bayer Leverkusen
|2
|2
|0
|26
|Villarreal
|1
|2
|-1
|27
|PSV
|1
|2
|-2
|28
|Copenaghen
|1
|2
|-2
|29
|Olympiacos
|1
|2
|-2
|30
|Monaco
|1
|2
|-3
|31
|Slavia P.
|1
|2
|-3
|32
|Pafos
|1
|2
|-4
|33
|Benfica
|0
|2
|-2
|34
|Athletic Bilbao
|0
|2
|-5
|35
|Ajax
|0
|2
|-6
|36
|Kairat
|0
|2
|-8
- Ottavi
- Playoff
- Eliminate
-
PT:
punti
-
G:
giocate
-
V:
vinte
-
N:
pareggiate
-
P:
perse
-
GF:
gol fatti
-
GS:
gol subiti
-
DR:
differenza reti