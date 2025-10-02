Champions league

Sky: La Classifica Champions. Il valore della differenza reti.

Pubblicato il

Seconda giornata e classifica Champions aggiornata.

il Napoli a parità di punti con la decima, attualmente risulta diciannovesimo causa differenza reti negativa

Questa la classifica pubblicata dalla redazione di Sky Sport

 

1 Bayern Monaco 6 2 6
2 Real Madrid 6 2 6
3 PSG 6 2 5
4 Inter 6 2 5
5 Arsenal 6 2 4
6 Qarabag 6 2 3
7 B. Dortmund 4 2 3
8 Man. City 4 2 2
9 Tottenham 4 2 1
10 Atletico Madrid 3 2 3
11 Newcastle 3 2 3
12 Olympique Marsiglia 3 2 3
13 Bruges 3 2 2
14 Sporting CP 3 2 2
15 Eintracht Francoforte 3 2 0
16 Barcellona 3 2 0
17 Liverpool 3 2 0
18 Chelsea 3 2 -1
19 Napoli 3 2 -1
20 Union Saint-Gilloise 3 2 -2
21 Galatasaray 3 2 -3
22 Atalanta 3 2 -3
23 Juventus 2 2 0
24 Bodø/Glimt 2 2 0
25 Bayer Leverkusen 2 2 0
26 Villarreal 1 2 -1
27 PSV 1 2 -2
28 Copenaghen 1 2 -2
29 Olympiacos 1 2 -2
30 Monaco 1 2 -3
31 Slavia P. 1 2 -3
32 Pafos 1 2 -4
33 Benfica 0 2 -2
34 Athletic Bilbao 0 2 -5
35 Ajax 0 2 -6
36 Kairat 0 2 -8
  • Ottavi
  • Playoff
  • Eliminate
  • PT:

    punti

  • G:

    giocate

  • V:

    vinte

  • N:

    pareggiate

  • P:

    perse

  • GF:

    gol fatti

  • GS:

    gol subiti

  • DR:

    differenza reti

