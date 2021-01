Sky – La Fiorentina insiste per Malcuit. Il terzino del Napoli non ha quasi mai trovato spazio in questa stagione e potrebbe partire.

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:

“Con Conti andato al Parma e Odriozola difficile da raggiungere, resiste la tentazione Malcuit del Napoli. Il francese, anche lui corteggiato dal Parma prima dell’ufficialità di Conti, potrebbe essere un rinforzo per Prandelli per la difesa. Ci potrebbe essere un tentativo nei prossimi giorni.”

