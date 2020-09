Sky, la Juventus vira su Suarez visto lo stallo per Dzeko: quale futuro per Milik?

L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto sulle possibili manovre di mercato della Juventus, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo.

La prima scelto del neo allenatore Andrea Pirlo è Edin Dzeko, centravanti e capitano della Roma, che il club giallorosso, tuttavia, non sembra minimamente intenzionato a cedere, se non in caso di esplicita richiesta da parte del calciatore, che però non è arrivata. Il bosniaco, infatti, si trova molto bene a Roma e, da quanto emerso, non avrebbe intenzione di chiedere un trasferimento.

Inoltre, la Roma aveva individuato, come suo possibile erede, Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli, ma le richieste del club azzurro (i cartellini di Under e Riccardi, oltre a 20 milioni) sono ritenute eccessive dalla dirigenza capitolina. Per il polacco ora, si complicherebbe anche la pista Juventus, visto che i bianconeri, date le difficoltà per arrivare a Dzeko, hanno spostato la propria attenzione su Luis Suarez. L’uruguaiano sta trattando la buonuscita con il Barcellona e i torinesi stanno pensando di riconoscere dei bonus ai blaugrana per spingerli a liberare il giocatore.

