Sky: La probabile formazione del Napoli.

Martedì alle 18.30 nono turno di campionato che si apre con Lecce-Napoli.
Questa la probabile formazione di Sky:
Milinkovic Saviv
Di Lorenzo Beukema J Jesus Olivera
Anguissa Gilmour McTominay
Politano Lucca Noa Lang
Canale8 Mario Giuffredi:”Ci vuole una misura unica nelle valutazioni di chi commenta. Il Napoli a gennaio può prendere due centrocampisti. Conte crede in Marianucci e Vergara”.
Napoli: Due titolari recuperati per Lecce
Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Il suo successore potrebbe essere…
Napoli:De Bruyne tra i 3/4 mesi per riaverlo a disposizione
Il comunicato del Napoli sulle condizioni di De Bruyne
Designati arbitro e collaboratori per Lecce-Napoli
Napoli: Il comunicato del club dopo le accuse di Bergonzi a Di Lorenzo.
Mario Giuffredi:”Chi parla non conosce la storia di Di Lorenzo! Valutiamo azioni legali contro la Rai e Bergonzi”.
Vittoria della Lazio con la Juve che manca la vittoria da 8 gare
De Laurentiis on fire