Napoli

Sky: La probabile formazione del Napoli.

Pubblicato il

Martedì alle 18.30 nono turno di campionato che si apre con Lecce-Napoli.
Questa la probabile formazione di Sky:

Milinkovic Saviv

Di Lorenzo Beukema J Jesus Olivera

Anguissa Gilmour McTominay

Politano Lucca Noa Lang

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top