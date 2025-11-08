Napoli

Sky: La probabile formazione del Napoli a Bologna

Pubblicato il

Secondo quanto il ipotizzato da Sky il Napoli dovrebbe scendere così in campo 

Savic

Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Gutierrez

Anguissa Lobotka McTominay

Politano Hojlund Elmas

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top