Sky: La probabile formazione del Napoli a Udine

Pubblicato il

Secondo Sky il Napoli di Conte va verso un solo cambio rispetto alla partita di Champions col Benfica:

Spinazzola sulla sinistra al posto di Olivera

 

Conferma per il trio d’attacco: Neres e Lang a supporto di Hojlund

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione

Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte

 

