Sky: La probabile formazione del Napoli a Udine

Secondo Sky il Napoli di Conte va verso un solo cambio rispetto alla partita di Champions col Benfica:
Spinazzola sulla sinistra al posto di Olivera
Conferma per il trio d’attacco: Neres e Lang a supporto di Hojlund
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione
Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte