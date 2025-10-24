Napoli

Sky: La probabile formazione del Napoli nel match con l’Inter

Probabile formazione

 

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

  • Conte perde per infortunio anche Meret in porta: al suo posto titolare Milinkovic-Savic
  • Davanti Napoli senza Hojlund, che non ce la fa: aperto il ballottaggio tra Lucca e Neres, con il brasiliano che potrebbe giocare anche prima punta
  • In difesa Beukema in ballotaggio su  Juan Jesus
  • Gilmour favoritissimo per essere nuovamente il vice Lobotka

