Napoli

Sky: La probabile formazione del Napoli

Pubblicato il

Questa la probabile formazione secondo Sky che il Napoli dovrebbe mandare in campo a Torino 

Meret

Di Lorenzo Beukema J Jesus Spinazzola

Anguissa Gilmour De Bruyne

Neres Hojlund McTominay

