Sky: La probabile formazione del Napoli

Questa la probabile formazione secondo Sky che il Napoli dovrebbe mandare in campo a Torino
Meret
Di Lorenzo Beukema J Jesus Spinazzola
Anguissa Gilmour De Bruyne
Neres Hojlund McTominay
Questa la probabile formazione secondo Sky che il Napoli dovrebbe mandare in campo a Torino
Meret
Di Lorenzo Beukema J Jesus Spinazzola
Anguissa Gilmour De Bruyne
Neres Hojlund McTominay
Conte in conferenza: “7 partite in 22 giorni. Ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po’ tutti”
Il calcio non è solo un mondo di banalità. Giovanni Simeone è un ragazzo speciale!
Il Napoli presenta il kit Halloween
Verso Torino-Napoli. Si lavora in campo e si riflette in panchina
La UEFA apre un procedimento nei confronti della Juventus
Miguel Gutierrez: “Sono qui a Napoli perchè avevo voglia di sentire emozioni uniche”
Riapre Largo Matadona dopo il tavolo tra istituzioni e gestori dell’area
Rrahmani:”Il recupero procede ma non si rischia niente. De Bruyne top ma il nostro gruppo facilita l’inserimento di tutti”.
Sembra imminente: il rinnovo felice di Frank Zambo Anguissa
J Jesus:”A Napoli ho dato il meglio di me. Napoli-Inter non potrà mai essere decisiva.