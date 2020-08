Sky, la Roma non vuole liberare Dzeko e la Juventus fa sul serio per Suarez: può saltare Milik in giallorosso?

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato dell’interesse della Juventus per Luis Suarez, attaccante del Barcellona.

L’uruguaiano è in uscita dal club blaugrana e potrebbe addirittura liberarsi a parametro zero: “La Juve sta trattando Luis Suarez, lo confermiamo ancora. L’uruguaiano ha un avvocato che gestisce le sue situazioni e i bianconeri si sono messi in contatto con lui. Tutto dipenderà dal tipo di buonuscita che il Barça darà a Suarez, che guadagna 12 milioni netti più 5 milioni di bonus. I bianconeri vorrebbero offrirgli uno stipendio inferiore, ma l’acquisto potrebbe essere gratuito, visto che l’urugagio si libererà a parametro zero.

Il preferito dei bianconeri resta, tuttavia, Edin Dzeko, che piace moltissimo sia a Pirlo che a tutta la dirigenza bianconera. Ad oggi, la Roma non vuole privarsi del bosniaco, ma molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. La Juventus sta trattando entrambi e presto sceglierà quale operazione portare avanti”. Una notizia che potrebbe scombussolare i piani del Napoli, visto che l’eventuale sostituto di Dzeko in giallorosso potrebbe essere proprio Arkadiusz Milik, in uscita dalla squadra azzurra.

Comments

comments