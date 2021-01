La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime notizie che arrivano dalla Roma e non sono buone notizie per i giallorossi.

In particolare, Fonseca perde la sua prima punta titolare: Edin Dzeko. L’attaccante, infatti, ha subito un risentimento muscolare e domani contro il Crotone non scenderà in campo; di conseguenza, toccherà a Borja Mayoral.

Ma non è tutto, perché per Dzeko sono a rischio anche le gare contro l’Inter e contro la Lazio.

