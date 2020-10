Notizia dell’ultim’ora è quella dell’interesse della Sampdoria per Fernando Llorente, attaccante del Napoli in uscita.

La Sampdoria ci sta pensando dopo il passaggio di Bonazzoli al Torino. Lo spagnolo è in cima alla lista dei desideri del club genovese, riferisce Di Marzio, ma servirebbe un assist da parte del Napoli; il club azzurro dovrebbe farsi carico di una parte dell’ingaggio dell’attaccante per far sì che l’operazione vada in porto.

Comments

comments