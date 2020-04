Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto in diretta a SkySport24 per parlare della situazione Koulibaly in casa Napoli.



“La sensazione è che Koulibaly sia arrivato a fine ciclo con il Napoli. De Laurentiis comunque chiede una cifra importante che poche squadre in questo momento possono permettersi, il mercato è alle porte e al momento le probabilità di una possibile partenza del senegalese sono alte.”

