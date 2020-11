Sky Sport riferisce che per domani, in occasione della sfida contro il Rijeka, il Napoli ha ricevuto l’ok dalla Uefa per una richiesta.

La richiesta riguarda l’uso dei led per mostrare delle immagini di Maradona. Non solo dai maxi schermi, quindi, ma anche dai led sarà mostrato Diego per la gara contro il Rijeka. La SSC Napoli, intanto, lo ha voluto ricordare con uno splendido video con alcuni suoi gol ed il coro “Ho visto Maradona…”.

Comments

comments