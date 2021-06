Sky – L’agente di Basic apre all’Italia. Si può chiudere per 10 milioni

Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale, riferisce le parole dell’agente di Toma Basic, obiettivo del Napoli, che apre all’Italia.

In particolare, l’agente si è espresso con queste parole:

“La Serie A è in cima ai suoi pensieri. È vero, qualche richiesta c’è,valutiamo quali possano essere le soluzioni migliori per il suo futuro.”

Il centrocampista ha solo un anno di contratto con il Bordeaux ed il club francese non vuole perderlo a parametro zero; il costo del cartellino è sui 10 milioni di euro, compresi i bonus, chiude il portale. Per vederlo al Napoli è tutto nelle mani di Giuntoli, che già nella scorsa estate lo ha cercato.

