Sky lancia le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina

Cambio forzato in difesa per Antonio Conte che ha perso Rrahmani. Spazio dal primo minuto per Beukema
Ad affiancare l’ex Bologna sarà presumibilmente Juan Jesus con Spinazzola a sinistra e Buongiorno dalla panchina
I 4 incursori non cambiano mentre là davanti probabilissima staffetta tra Lucca e Hojlund con il primo che partirà titolare
Probabili formazioni
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Gutierrez, Rrahmani