Sky lancia le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina

Cambio forzato in difesa per Antonio Conte che ha perso Rrahmani. Spazio dal primo minuto per Beukema

Ad affiancare l’ex Bologna sarà presumibilmente Juan Jesus con Spinazzola a sinistra e Buongiorno dalla panchina

I 4 incursori non cambiano mentre là davanti probabilissima staffetta tra Lucca e Hojlund con il primo che partirà titolare
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku, Gutierrez, Rrahmani

