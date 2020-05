Sky: le prime indiscrezioni sul nuovo calendario, si parte con Torino-Parma

In attesa dell’ufficialità che arriverà nella giornata di domani, Sky Sport fornisce delle indiscrezioni sul nuovo calendario della Serie A.

Si dovrebbe partire il 19 con recuperi della 25 giornata e con Torino-Parma alle 19:30 come prima partita. La stessa sera sarebbe prevista alle 21:45 Verona-Cagliari. Il sabato invece si giocherebbero Atalanta-Sassuolo (19:30) e Inter-Sampdoria (21:45).

La prima giornata che si giocherebbe per intero, ovvero la 27, vede Bologna-Juventus come anticipo del 22 giugno alle 21:45 e Inter-Sassuolo e Atalanta-Lazio come posticipi del 24 giugno. Le altre gare sarebbero in programma il 23 giugno e tra queste c’è anche Verona-Napoli.

Comments

comments