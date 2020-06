La redazione di Sky Sport fornisce delle importanti indiscrezioni sulle proposte della Lega Serie A in caso di nuovo stop del campionato.

In caso di stop al campionato la Lega propone di non assegnare lo Scudetto a meno che non sia già aritmetico. Stesso discorso vale per le retrocessioni che sarebbero bloccate a meno che non siano già aritmetiche.

