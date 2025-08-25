Sky: Le ultime su Hojlund

Giornata importante per Hojlund
Gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre di più alla chiusura dell’affare
Così Di Marzio su X
Giornata importante per Hojlund
Gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre di più alla chiusura dell’affare
Così Di Marzio su X
De Bruyne:”Il calcio è la mia passione. Un mio difetto l’eccesso di programmazione”.
Serie A: i risultati di Atalanta-Pisa e Juventus-Parma
I risultati dei match pomeridiani
J Jesus:”Siamo un gruppo forte e qualitativo. Romelu manca ma Lucca ha fatto bene”.
Kalidou Koulibaly: “Il Napoli è un club che tengo nel cuore, faccio sempre il tifo per loro”
Le pagelle di Sassuolo-Napoli:”Dotto’ scusate ma che è successo?”
McTominay chiama Hojlund risponde.
Previsti rinnovi per due azzurri
Buona la prima di Gasperini
Male il Milan di Allegri